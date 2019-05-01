فيديو.. لوحة غريبة على الطريق تثير أزمة.. هل تمتلك التفسير؟

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثارت لوحة على إحدى الطرق موجة من الجدل بين مرتادي موقع ” تويتر ” بعدما تطوع أحدهم بتفسير اللوحة.

وقال أحد الأشخاص في مقطع فيديو: إن هذه اللوحة تتكون من مقطعين من الأرقام الأول يشير إلى رقم الطريق والآخر يشير إلى الموقع بالكيلو متر.

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وزاد مُوثّق المقطع بالقول: إن الفكرة من وراء كتابة الأرقام بهذه الطريقة هو تسهيل تحديد الموقع حال تعرض شخص لحادث فيمكنه الاتصال بالدفاع المدني أو الجهات الأمنية ويحدد لهم موقعه بدلالة هذه الأرقام.

وبالرغم من أن بعض المواطنين أشادوا بهذا التفسير وشكروا القائم عليه إلا أن البعض الآخر لم يقتنع بالفكرة مُؤكدين أن لها معنى آخر غير الذي قصده مُوثق المقطع.

وأفاد المواطنون أنه لو كان الهدف من هذه اللوحة الاستدلال على الموقع لكتبت بطريقة أفقية وليس بطريقة رأسية كما يظهر في المقطع.