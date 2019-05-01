شكرا لقرائتكم حياة الفهد تتخطى حدود الشر وإلهام الفضالة في حضن الشوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحشد روتانا خليجية لجمهورها في رمضان، باقة من أهم وأشهر نجوم الدراما والإعلام في السعودية والخليج والعالم العربي لتقديم مائدة درامية وبرامجية عامرة ومنوعة للجمهور السعودي والخليجي طوال أيام وليالي الشهر المبارك.

فروتانا خليجية ستُقدم هذا الموسم أقوى الأعمال المحلية والخليجية وأبرز الإنتاجات البرامجية المنوعة التي تلائم كافة توجهات المشاهدين، في استمرارية لمسيرة نجاحها خلال الأعوام الفائتة، لاسيما وأن برامجها ومسلسلاتها المختارة تعتبر الأقرب إلى ذوق المشاهد السعودي والأكثر تعبيراً عنه.

حياة الفهد في حدود الشر

البداية مع سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة القديرة حياة الفهد، إذ نجحت روتانا خليجية هذا العام بعرض مسلسلها الجديد حدود الشر الذي تطل من خلاله على جمهورها هذا الموسم.

هذا العمل ينتمي للدراما الاجتماعية، تدور أحداثه خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي، ويناقش العديد من القضايا الهامة في تلك الفترة في قالب درامي إنساني مشوق، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد النشمي، وإخراج أحمد دعيبس، وبطولة كل من: أحمد الجسمي وباسم عبدالأمير وهبة الدري وهنادي الكندري وهيا الشعيبي وانتصار الشراح وإلهام علي وفاطمة الصفي وشيماء علي وغيرهم من النجوم.

وفي السياق الدرامي أيضاً، سيكون مشاهدو روتانا خليجية على موعد مع عمل خليجي آخر يعتبر من أحد أكثر الأعمال الخليجية ترقباً خلال رمضان حضن الشوك.

حضن الشوك

تدور أحداث المسلسل في إطار قصة اجتماعية واقعية، يتخللها بعد المسارات والمفارقات، ويجمع العمل عدداً من وجوه الفن الخليجي منهم إبراهيم الحربي وإلهام الفضالة ومحمد العلوي وعبير أحمد وليلى عبدالله وانتصار الشراح ومحمد العجيمي وهدى حمدان وخالد البريكى، وهو من تأليف عبد الله سعد، وإخراج حمد البدري.

فتنة البدوية

كما تعرض القناة أيضاً المسلسل البدوي فتنة، الذي تقوم ببطولته الفنانة لونا بشارة أمام مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم محمد مجالي وأحمد سرور ومحمد الإبراهيم، وهو من تأليف محمد أبو سماقة وحسام إبراهيمي، ومن إخراج شعلان الدباس.

وتدور أحداث العمل حول قصة حب تجمع الشيخة فتنة بالشيخ طراد، وصراعهما مع الظروف والأحداث التي تمر عليهما في الصحراء وطبيعة الحياة البدوية مما يعيق نجاح قصة حبهما، لتتوالى المكائد والعقد الدرامية في قالب مشوّق.

عودة شباب البومب

وكعادتها تسعى روتانا خليجية كل عام لدعم المواهب السعودية وإعطائها مساحة كبيرة للإبداع، لذا تستكمل القناة قصة النجاح التي سطّرتها مع شباب البومب من خلال عرض موسم جديد من المسلسل الكوميدي، الذي يعد من أشهر الأعمال بين الشباب السعودي والعربي.

وتعرض روتانا خليجية الموسم الثامن من العمل الذي استطاع خلال مواسمه السابقة بأن يتصدر قائمة المشاهدات للبرامج الكوميدية سعودياً وخليجياً وعربياً‎، بجانب حصد عدة جوائز وأرقام قياسية، ونيله أعلى مراتب المشاهدة عبر الـيوتيوب.

وهذا الموسم يقدم صنّاع العمل تنوعاً ملموساً في ناحية الموضوعات الهامة وأفكار الحلقات التي تناسب وتحاكي الأجواء الشبابية الجديدة، وتتنوع الحلقات ما بين الأكشن والكوميديا والرياضة والفانتازي، ومنها حلقة عن البوبجي، تقنية الفار في كرة القدم باسم ليالي الفار، وحلقة عن البلوت وأخرى عن الهياط في السفر، وأيضاً حلقة عن المصارعة، وحلقة تدور في أجواء المسلسلات الأمريكية تم تصويرها بالكامل داخل قطار وغيرها.

يُذكر أن شباب البومب 8 هو من بطولة فيصل العيسى، عبدالعزيز الفريحي ومحمد الدوسري ومهند الجميلي وسلمان المقيطيب، وإخراج سمير عارف.

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رادار طارئ في الموسم الثاني

كما تخصص روتانا خليجية ضمن جدولة برامجها لشهر رمضان برنامجين كوميديين، فتقدم لعشاق الكوميديا، الموسم الثاني من البرنامج الكوميدي الساخر رادار طارئ بعد أن حقق موسمه الأول نجاحاً لافتاً على المستوى الجماهير والمشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويواصل من خلاله النجم طارق الحربي يومياً على الهواء مباشرة لمدة نصف ساعة في قالب كوميدي، تناول الأعمال والمسلسلات الدرامية التي تعرض خلال الشهر المبارك، مع تسليط الضوء منه وفريق العمل على بعض الأخطاء الفنية في الأعمال الدرامية برمضان.

كما سيتم تخصيص جزء من كل حلقة لرصد التفاعل الجماهيري مع المسلسل الذي تتناوله الحلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بجانب بعض الإضافات والتغييرات سواء في الشكل مع تجديدات عديدة في الاستوديو، أو من ناحية المضمون وتقديم حلقات أكثر حيوية مع التركيز على القضايا اليومية في عالم السوشيال ميديا في قالب كوميدي، وكذلك استضافة ضيوف للحلقات من الفنانين والإعلاميين من السعودية والعالم العربي بأسلوب يحاكي البرنامج العالمي late night show.

مقالب ركشنة

وأيضاً برنامج المقالب ركشنة الذي يقدمه الفنان دريعان الدريعان، ويلعب خلاله أدوار وشخصيات مختلفة، ويعرض يومياً ثلاثة مقالب كوميدية، ويقوم على الإعداد فريق عالمي من الخبراء المخضرمين يبتكر أكثر من 50 مقلباً بنكهات كوميدية مختلفة، مع وجود فريق تصوير محترف ومتخصص في برامج المقالب الكوميدية.

وضمن خريطتها الرمضانية يعود عبدالله المديفر لتقديم برنامجه الحواري الخاص بالشهر الفضيل، ويستضيف المديفر هذا العام أسماء لامعة على الساحة السعودية بالإضافة إلى باقة من الشخصيات المعروفة من جميع القطاعات والتخصصات في المملكة، كل ذلك ضمن أسلوبه الحواري الراقي والمميز.

كما تواصل روتانا خليجية عرض الموسم الثالث من البرنامج الحواري والوثائقي الراحل الذي حصد في الموسمين الرمضانيين السابقين نجاحاً جماهيرياً ونقدياً في آن واحد، ويستمر معد ومقدم البرنامج الإعلامي محمد الخميسي في الموسم الجديد بتقديم حلقات منوّعة عن شخصيات بارزة رحلت عن عالمنا في الثقافة والسياسية والفن والرياضة في المملكة، ومنهم الأمير الشاعر محمد بن عبدالله الفيصل ورئيس نادي الاتحاد أحمد مسعود رحمهما الله؛ لإحياء ذكراهم وتسليط الضوء عليهم، فيما يحمل الموسم الثالث ميزة هامة تتمحور حول التركيز أكثر على تقديم حلقات عن شخصيات خليجية بارزة منها مثلاً الشيخ الجابر الأحمد الصباح رئيس دولة الكويت رحمه الله، بعد أن كان الموسمين الماضيين حكراً على السعوديين.

ويعود البرنامج الحواري الاجتماعي يا هلا 2030 بحلة جديدة في رمضان 2019، حيث يناقش خلاله الإعلاميين مفرح الشقيقي وجمال المعيقل أبرز القضايا اليومية التي تشغل بال متابعات الخليج 365 السعودي، ويتمحور حول رؤية المملكة 2030 من خلال عرض ما تم إنجازه حتى الآن وما هو متوقع في المستقبل، مع التركيز على أهم الموضوعات المحلية، وذلك من خلال تقارير ميدانية خاصة ولقاءات مباشرة مع الضيوف من الاستوديو.

كورة مع شنيف

ولعشاق كرة القدم نصيب في كعكعة القناة الرمضانية، من خلال إطلالة يومية لبرنامج كورة الذي يقدمه خالد شنيف، ويعرض أهمّ أخبار الرياضة المحلية، ويقدم تغطية شاملة وتحليلات معمقة عن أحداث مباريات الدوري والكأس السعودي الممتاز وأهم المباريات الإقليمية والدولية، ويستضيف نخبة من النقاد الرياضيين والمحللين واللاعبين والمدربين مباشرة من الاستديو.



نفوس مطمئنة

ويبقى الأهم، حيث تحتفي روتانا خليجية بالروحانيات والأجواء الإيمانية الخاصة بالشهر الفضيل، وتخصص مساحة من خريطتها للبرامج الدينية والاجتماعية والحياتية، منها الموسم الثاني من البرنامج التوعوي نفوس مطمئنة، مع الدكتور طارق حبيب استشاري الصحة النفسية الذي سيقدم العديد من النصائح الهامة والمفيدة حول الأمراض النفسية، ويشرح بشكل مبسط وسهل المشاكل التي يعاني منها الناس ومنها التوتر والضغط والاكتئاب، مفصلاً مسبباتها وتشخيصها وعلاجها.

أما بالنسبة لبرامج الطبخ، فتقدم روتانا خليجية سفرة وسفرة، وهو برنامج حواري مباشر مخصص للطبخ، يعرض اقتراحات لوصفات يومية منوعة وشهية للإفطار والسحور، ويتناول العديد من المعلومات والنصائح الرمضانية المفيدة، حيث تبدأ كل حلقة بفقرة حوارية لمذيعات البرنامج، يليها فقرة تتعلق بالطبخ، ويتخللها أخبار اجتماعية مسلية وقصص يومية وأحداث مستوحاة من الشهر الفضيل، فيما يستضيف البرنامج يومياً شيف سعودي ليقدم وصفاته ونصائحه وأفكاره الغذائية المبتكرة.