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السفارة في أذربيجان: لا صحة لدعم المملكة لقانون إبادة الأرمن في الكونجرس
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت السفارة السعودية في جمهورية أذربيجان، دعم المملكة لمشروع قرار في الكونجرس الأمريكي حول الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن في عهد الدولة العثمانية.
وأصدرت السفارة اليوم بياناً نفت فيه مزاعم بعض الصحف والمواقع حول دعم المملكة لمشروع القانون.
وقالت السفارة في بيانها: “إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية”.
وتابعت: “توضح السفارة أن مواقف المملكة ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة وأن سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن”.
وأضافت السفارة: “وتبيّن السفارة أن تلك المواقع والصحف دائماً ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية”.
وكانت السفارة السعودية لدى واشنطن قد نفت في وقت سابق نفس المزاعم وأكدت أن السفيرة ريما بنت بندر لم تلتق بعد بأي من أعضاء الكونجرس الأمريكي.
وشدّدت السفارتين في بيانين منفصلين على موقف المملكة المعلن من هذه القضية وغيرها من القضايا التي تخص العالم الإسلامي.
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