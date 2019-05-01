محافظ جدة يشيد بجهود رجال دوريات الأمن في الحد من الجريمة والظواهر السلبية

جدة - عمرو شويل جدة الخليج 365 هاني الثبيتي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمكتبه صباح اليوم الأربعاء اللواء عبد العزيز المسعد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بالمملكة يرافقه العقيد محمد السهيمي مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة والعقيد بندر الشريف مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة.

وأشاد سموه خلال اللقاء بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام في الميدان ضمن المنظومة الأمنية مثمناً جهودهم والنتائج الايجابية الملموسة في الحد من الجريمة والظواهر السلبية للحفاظ على الأمن.

فيما عبر اللواء المسعد عن سعادته بلقاء الأمير مشعل بن ماجد وتوجيهات سموه السديدة مؤكدا أن رجال دوريات الأمن على أهبة الاستعداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.