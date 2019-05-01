الان تتابع السفارة في أذربيجان تكشف حقيقة تصريحات ريما بنت بندر حول إبادة الأرمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
نفت سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان حقيقة التصريحات التي تناقلتها بعض من وسائل الإعلام على لسان سفيرة المملكة لدى واشنطن.
وقالت السفارة، في بيان، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن “سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لاحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية” غير صحيح.
وأضاف البيان: “توضح السفارة أن مواقف المملكة ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة وأن سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن”.
و”تبين السفارة أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن مواقف المملكة ثابتة اتجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة ومواقفها، لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الاثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية”.
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