شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2000 كرتون تمر للنازحين إلى مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 2000 كرتون تمر للنازحين من ريمة والبيضاء وأمانة العاصمة والدبذبة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 12.000 فرد. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 2000 كرتون تمر للنازحين من ريمة والبيضاء وأمانة العاصمة والدبذبة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 12.000 فرد. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لسد الاحتياج الغذائي للمتضررين من أبناء الشعب اليمني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 2000 كرتون تمر للنازحين إلى مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.