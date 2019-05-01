شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك لـ«المتميزين»: أثبتم قدرة الشباب السعودي على المنافسة وحصد الجوائز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير(تبوك)

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء), المتميزين من طلاب وطالبات ومعلمات وقائدات من منسوبي تعليم المنطقة، الحاصلين على جائزة التعليم للتميز، وجائزة تحدى القراءة العربية, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، وقادة التعليم بالمنطقة، وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

واستمع الأمير فهد بن سلطان إلى مشاركات الطلاب، واطلع على أبرز إنجازاتهم ومهاراتهم، لافتاً إلى ما يلقاه التعليم في المملكة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لمواكبة روية ٢٠٣٠.

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وهنأ أمير المنطقة الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز، مثمناً جهود أسرهم في متابعة أبناءهم لتحقيق ذلك التميز.

وأضاف: «أنا سعيد بكم، ونفاخر بكم لأنكم أثبتم أمام الأمم أن الشاب والشابة السعودية والمواطن السعودي قادرين على التحدي والمنافسة وحصد الجوائز».

من جهته، عبَّر مدير عام تعليم تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب وكذلك المعلمين, مبيناً أن الكل يفخر بهذا الإنجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة.