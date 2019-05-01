الجبير يستقبل مدير الشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المدير العام للشئون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير سيباستيانو كاردي، والوفد المرافق له. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المدير العام للشئون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير سيباستيانو كاردي، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر مدير الادارة العامة لشؤون الدول الأوروبية السفير معن حافظ، وسفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة لوكا فراري.



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