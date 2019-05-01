شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يجتمع بالمتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية الألمانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الأربعاء)، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي يورغن هاردت، والوفد المرافق له.

وعقد خلال الاجتماع مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بورغ راناو، وعدد من النواب الألمان.