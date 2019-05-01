شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن سلطان يُناقش خطط توفير وسائل نقل متنوعة لنقل ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً نوقش خلاله خُطط توفير وسائل نقل متنوعة لنقل ضيوف الرحمن من محطة قطار الحرمين بالرصيفة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان المُبارك.

واستعرض الاجتماع الوسائل الحالية المستخدمة في النقل، وسبل تعزيزها بما يضمن سهولة انتقال ضيوف الرحمن من المحطة إلى المسجد الحرام، وفي هذا الصدد تم توفير 80 حافلة نقل حديثة لهذا الغرض يُساندها في ذلك عددٌ من سيارات الأجرة.

وناقش الاجتماع الحلول العاجلة والدائمة التي سيتم العمل بها لتوفير وسائل نقل متنوعة للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام عبر محطة الرصيفة.