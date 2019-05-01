، بالفيديو.. "التحالف" يستهدف ويهاجم 12 موقعاً حوثياً بضربات احترافية مدمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف عن عمليات الرصد الجوي الدقيقة للمواقع الحوثية باليمن

استهدفت قيادة التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن، أكثر من 12 موقعاً من مواقع مليشيات الإرهاب المدعومة من إيران في اليمن.

وفي التفاصيل، حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو من التحالف، اشتمل على عدة عمليات نوعية نفّذت بدقة عالية، حيث ثم تدمير دبابتين تابعتين للمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة والضالع بمديرية قعطبة ومجز.

الفيديو تميز بضربات احترافية ناجحة من الجو، إذ هاجم التحالف موقع إمدادات حوثياً بصعدة، وآخر خصص لعناصر حوثية مقاتلة في آن واحد، وكذلك دمّر عربة مسلحة وأخرى لنقل أسلحة في محافظة صعدة بمديرية كتاف والبقع.

وبيّن كذلك لحظات استهداف ومهاجمة مخزن ذخيرة وألغام للحوثيين، بالإضافة لنقطة تجمع لعناصر مقاتلة جهزتهم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة إب، مديرية الشعر- وبصعدة مديرية باقم.

وكشف في السياق ذاته، عن علميات الرصد الجوي الدقيقة من قيادة التحالف للمواقع الحوثية باليمن، حيث شن الطيران غارتين ناجحتين، نتج عنهما تدمير عربتي إمدادات، وموقع إمدادات تابعة للحوثيين في صعدة -الظاهر.