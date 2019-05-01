، الجيش اليمني: 3719 خرقاً حوثياً لهدنة الحديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المليشيا تهجّر السكان في الدريهمي

أفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، اليوم الأربعاء بأن الجيش الوطني رصد 3719 خرقاً، ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة منذ بدء سريان هدنة اتفاق السويد في ١٨ ديسمبر الماضي.

وبيّن "مجلي"، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة مأرب، أن تلك الخروقات أسفرت عن مقتل 140 مواطناً، وجرح 811 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل استهداف مواقع الجيش الوطني، جنوبي مدينة الحديدة، مشدداً على أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات.

ودعا الناطق الرسمي للجيش الأمم المتحدة إلى إلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بتسليم خرائط الألغام، التي زرعتها في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

وأوضح "مجلي" أن مليشيا الحوثي الانقلابية تهجّر السكان من بعض المناطق في مديرية الدريهمي، وتحتل منازلهم وتحولها إلى ثكنات لعناصرها ومخازن أسلحة.