، شاهد.. سجون المباحث العامة ببريدة تزف 10 خريجين من نزلائها ،

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أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة، يوم أمس الثلاثاء، حفل تخرج 10 من النزلاء الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات، بحضور مدير مباحث منطقة القصيم، ومدير عام تعليم منطقة القصيم، وعميد كلية الشريعة بجامعة القصيم، وعميد كلية المجتمع ببريدة، ومشاركة ذويهم كذلك عدد من أعيان المنطقة.
كما شرف الحفل عدد من ممثلي النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الإعلاميين، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لإدارة السجن هنّأت بها الخريجين.
بالإضافة إلى كلمة من أهالي الخريجين، وعرض مرئي بعنوان "قصة نجاح"، وقصيدة شعرية قام بإلقائها أحد الخريجين، وكلمة الخريجين، ومن ثم عرض مرئي بعنوان "أنا خريج"، وبعد ذلك تقدمت مسيرة للخريجين شملت تقديم وثائق التخرج لهم وتسليمهم هدايا مقدمة من إدارة السجن.
شاهد.. سجون المباحث العامة ببريدة تزف 10 خريجين من نزلائهاعيسى الحربي الخليج 365 2019-05-01
أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة، يوم أمس الثلاثاء، حفل تخرج 10 من النزلاء الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات، بحضور مدير مباحث منطقة القصيم، ومدير عام تعليم منطقة القصيم، وعميد كلية الشريعة بجامعة القصيم، وعميد كلية المجتمع ببريدة، ومشاركة ذويهم كذلك عدد من أعيان المنطقة.
كما شرف الحفل عدد من ممثلي النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الإعلاميين، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لإدارة السجن هنّأت بها الخريجين.
بالإضافة إلى كلمة من أهالي الخريجين، وعرض مرئي بعنوان "قصة نجاح"، وقصيدة شعرية قام بإلقائها أحد الخريجين، وكلمة الخريجين، ومن ثم عرض مرئي بعنوان "أنا خريج"، وبعد ذلك تقدمت مسيرة للخريجين شملت تقديم وثائق التخرج لهم وتسليمهم هدايا مقدمة من إدارة السجن.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
06:08 PM
بحضور ذويهم وعدد من ممثلي النيابة العامة وحقوق الإنسان
أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة، يوم أمس الثلاثاء، حفل تخرج 10 من النزلاء الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات، بحضور مدير مباحث منطقة القصيم، ومدير عام تعليم منطقة القصيم، وعميد كلية الشريعة بجامعة القصيم، وعميد كلية المجتمع ببريدة، ومشاركة ذويهم كذلك عدد من أعيان المنطقة.
كما شرف الحفل عدد من ممثلي النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الإعلاميين، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لإدارة السجن هنّأت بها الخريجين.
بالإضافة إلى كلمة من أهالي الخريجين، وعرض مرئي بعنوان "قصة نجاح"، وقصيدة شعرية قام بإلقائها أحد الخريجين، وكلمة الخريجين، ومن ثم عرض مرئي بعنوان "أنا خريج"، وبعد ذلك تقدمت مسيرة للخريجين شملت تقديم وثائق التخرج لهم وتسليمهم هدايا مقدمة من إدارة السجن.
، شاهد.. سجون المباحث العامة ببريدة تزف 10 خريجين من نزلائها ،
المصدر : الخليج 365
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