، السلطات التركية تقمع مظاهرة.. وتفتش كل الموجودين في محيطها حتى السياح ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتقلت 127 محتجاً ونصبت حواجز على الطرق

أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص، إثر محاولتهم تنظيم مسيرة في الأول من مايو، بمناسبة عيد العمال الموافق لليوم الأربعاء في وسط مدينة إسطنبول، في تحدّ لحظر مفروض على التظاهر.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، اعتقلت السلطات 127 محتجاً في طريقهم لتنظيم تظاهرة غير مرخصة في ميدان تقسيم، الذي يشكل موقعاً تقليدياً للتظاهر في المدينة.

ووضعت شرطة إسطنبول حواجز على الطرق المجاورة لميدان تقسيم، بما في ذلك شارع الاستقلال المزدحم.

وذكر صحافيون أن المتظاهرين الموقوفين جرى اقتيادهم إلى عربات الشرطة، فيما فتش عناصر الأمن حقائب السياح في المنطقة.

ويشهد عيد العمال مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين سنوياً في تركيا.

وتأتي تظاهرات يوم العمال في إسطنبول بعد أن فاز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) برئاسة بلدية المدينة أمام خصمه من حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم.