السعودية اليوم / اتفاقية بين السودان وبرنامج الغذاء لتحسين الوضع الغذائي



الخرطوم 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

وقعت وزارة الزراعة والغابات السودانية بمقرها بالخرطوم اليوم، مع برنامج الغذاء العالمي الاتفاقية القطرية للفترة من 2019-2023م التي تهدف لاستئصال الجوع وتحسين الوضع الغذائي ومعاملات ما بعد الحصاد.

وقع عن السودان وكيل وزارة الزراعة والغابات المهندس بابكر عثمان محمد علي، فيما وقع عن برنامج الغذاء العالمي المدير القطري بالسودان ماثيو هولنقورت.

وأكد وكيل وزارة الزراعة والغابات في تصريحات صحفية عقب التوقيع تعاون ودعم وزارته للبرنامج وقال إن القطاع الزراعي هو المرتجى لتحسين الوضع الغذائي كمًّا ونوعًا ولتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعانة الدول المجاورة.

وعدد بابكر دور المرأة و الموارد التي يتمتع بها السودان والذي بدوره سيسهم في استئصال الجوع في العالم.

من جانبه، أمن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي على العمل على نقل الخبرات والمساعدة للقضاء على الجوع.

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18:00ت م

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