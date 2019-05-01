السعودية اليوم / " بالغنيم " يكريم اللجان العاملة في الاختبارات الدولية TIMSS ) 2019 )



الأحساء 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

كرم مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بالغنيم اليوم ، اللجان العاملة في الاختبارات الدولية TIMSS ) 2019 )، نظير جهودها الكبيرة في تطبيق هذه الاختبارات على عينات من مدارس المحافظة؛ لقياس مدى اتقان الطلاب على المستوى الوطني للمهارات والمعارف اللازمة في المواد الأساسية وذلك بمقر إدارة التعليم .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ألقى خلاله بالغنيم كلمة عبر فيها عن ن بالغ سعادته وسروره بهذا اللقاء الذي يضم نخبة مميزة من القيادات التي عملت وشاركت في هذه التجربة، مثنيا على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة والمسؤولون في الاهتمام بنواتج التعلم والحرص عليها، مطالبا الجميع بأن لا يكون اختبار TIMSS هدفا، وإنما وسيلة للوصول إلى التغيير الحقيقي والإيجابي نحو تجويد عمليات التعلم والتعليم على مستوى الإدارة والقيادات والمعلمين والمعلمات، مضيفا إلى القيمة المضافة التي حققها الفريق في هذه التجربة بفضل جدهم وعملهم بروح الفريق الواحد، الأمر الذي أدى إلى التكامل الإيجابي بين الإدارات والمدارس، متجاوزين كل العقبات والصعوبات.

من جانبه أكد المساعد للشؤون التعليمية حمد العيسى دعم ومساندة وتوجيهات المدير العام لفريق العمل وتذليل كافة الصعوبات؛ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، مقدما شكره وتقديره له على تكريمه وتشريفه لهذا الحفل، والشكر موصول للمنسق العام للاختبارات والقيادات والمعلمين والمعلمات على جهودهم التي بذلوها لإنجاح هذه التجربة والتي تسهم في تدريب الطلاب على استخدام المهارات العليا في التفكير، وهذا ما نسعى إليه.

فيما أوضح المنسق العام للاختبارات، مدير برنامج تطوير مهارات التربويين في مجال التقويم الدكتور "عبدالحميد العبداللطيف" : أن أصداء هذا الحفل طيبة ومحفزة على جميع اللجان العاملة في اختبارات ( TIMSS ) 2019 ، لاستمرارية واستدامة هذه التجربة الثرية والرائدة.

وفي الختام كرم مدير عام التعليم بالأحساء جميع اللجنان المشاركة في الاختبارات الدولية ( TIMSS ) 2019 .

// انتهى //

17:38ت م

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