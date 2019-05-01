السعودية اليوم / محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يرفع الشكر للقيادة لموافقته على الخطة الوطنية للطيف الترددي



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي.

وكشف معالي الدكتور الرويس أن توزيع الطيف الترددي في الخطة يتم بما يتوافق مع أحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما ينسجم مع نتائج المؤتمرات العالمية المختصة بمراجعة أنظمة الراديو الدولية واحتياجات فئات مستخدمي الطيف الترددي في المملكة.

وأضاف معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الخطة تهدف إلى توزيع الطيف الترددي وتنظيمه، لتيسير تخصيص الترددات للاستخدامات اللاسلكية المختلفة في المملكة، ولتوفير الترددات لخدماتها بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ومع التوجهات العالمية، ويسهم في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وجذب الاستثمارات العالمية لها.

وقدم معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ختام تصريحه شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية التي ساهمت ودعمت الخطة الوطنية للطيف الترددي، وفي مقدمتها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

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17:38ت م

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