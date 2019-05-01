السعودية اليوم / اعتماد علامات تحديد الاقطاع الشرعي لأراضي وقف العين العزيزية



جدة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

خصّصت نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، علامات خرسانية بمقاييس مختلفة ، لتستخدم في تحديد الاقطاع الشرعي لأراضي الوقف .

واطلع رئيس مجلس نظارة الوقف ، عبدالله بن عبدالرحمن الشهري ، أمس على أعمال تجهيز العلامات في إحدى المصانع المتخصصة في الإنشاءات الخرسانية ، يرافقه فريق العمل من أعضاء اللجنة القضائية المُشكّلة ، وعدد من المتخصصين بالوقف .

// انتهى //

17:31ت م

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