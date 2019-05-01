السعودية اليوم / السلطات الليبية تنقذ 96 مهاجرًا غير شرعي



طرابلس 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم أن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل تمكنت الليلة الماضية من رصد قارب مطاطي متهالك عليه مجموعة مهاجرين غير شرعيين.

وقال الناطق باسم القوات البحرية في بيان اليوم : إن القارب كان يحمل على متنه 96 مهاجرًا غير شرعي، كلهم رجال، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال الخمس، في الحادية عشرة من الليلة الماضية .

وأوضح أيوب قاسم أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة، وهم كالتالي: «السودان (41)، الجزائر (6)، المغرب (2)، النيجر (3)،إثيوبا (1)، تونس (1)، ليبيا (1)، بنغلاديش (41).

وأكد أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس.

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17:22ت م

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