

الدمام 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

كرّم مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم, المتميزين والمتميزات في "مشاريع التحول الرقمي" عبر بوابة المستقبل، الذي تشرف عليها وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير تقنيات التعليم وبتنظيم من إدارة الاشراف التربوي بتعليم الشرقية بقطاعيها البنين والبنات, وذلك بالخبر .

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية أنه لا يمكننا في هذا العصر بأي حال من الأحوال أن نستمر في التمسك بنمطية التعليم والتعلم بصورته التقليدية، في الوقت الذي تولي فيه الحكومة الرشيدة جل اهتمامها ودعمها من خلال تخصيص الميزانيات الضخمة للدفع بعجلة التعليم وتجويد مخرجاته طبقاً لأعلى معايير الجودة وتوظيف التقنية الحديثة التي تتواكب ومتطلبات هذا العصر، وذلك لإيمانها التام أن الاستثمار الأمثل إنما يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال تسليحهم بشتى ألوان العلوم والمعرفة والمنهج الوسطي الذي تدعوا الية شريعتنا الإسلامية السمحاء.

وبين أن وزارة التعليم تمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع النوعية المرتبطة برؤية المملكة 2030، التي تشكل بوابة المستقبل حجر زاويتها في سياق مساعي الوزارة لتسريع التحوّل الرقمي في التعليم، ليتعكس في نهاية المطاف إيجابياً على مخرجها النهائي ممثلاً في الطالب والطالبة باعتبارهم نواة العملية التعليمية.

وقدم خلال الحفل عرض مرئي جسد محطات من إنجازات بوابة المستقبل، إضافة للوقوف على مشاهد من الدروس الافتراضية، وصولاً لفقرة تكريم المتميزين في الجانب الرجالي من قبل مدير التعليم, بحضور مساعد مدير إدارة الإشراف للبرامج عبدالله الهدلق، ومنسق البوابة صالح الربيع، إضافة لتكريم المتميزات في الجانب النسائي من قبل مديرة إدارة الاشراف هيفاء الخميس، ومنسقة البوابة منيرة الجلعود.

ورفع مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان الشكر والتقدير، لشركة تطوير تقنيات التعليم، ولكل من ترك له بصمة في الميدان التعليمي لدفع عجلة منظومة التحول الرقمي.

// انتهى //

17:21ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الشرقية يكرم المتميزين والمتميزات في "بوابة المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.