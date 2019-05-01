السعودية اليوم / أمين المنطقة الشرقية بالنيابة يفتتح معرض الأسر المنتجة الدائم بالدمام



الدمام 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

افتتح أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبداللطيف الملا اليوم معرض الأسر المنتجة " أساور الوطن " بالدمام ، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات محمد بن عبد العزيز الصفيان، والمدير العام للحدائق وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبد الله المقهوي، وعدد من القيادات النسائية بالأمانة.

وتجول الملا داخل المعرض الذي تم التنسيق له مع مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالأمانة، ويضم ثلاثين ركنا تم تأجيرها بشكل كامل بمبالغ رمزية لصالح الأسر المنتجة، واطلع الملا على منتجات الأسر المنتجة والمتنوعة سواء الخاصة بالمأكولات الشعبية أو الحديثة، وكذلك العطورات بمختلف أنواعها والفنون التشكيلية والأعمال الحرفية المميزة، حيث رافقت الضيوف مديرة المعرض وصاحبة المبادرة ميرفت بخاري التي قامت بتعريف الأسر المنتجة اللاتي بدأن بالتعريف بمنتوجاتهم المعروضة.

وشجع المهندس عصام الملا الأسر المنتجة وحثهم على مواصلة ما يقدمونه من منتجات متأملاً منهم أن يتمكنوا في القريب العاجل من افتتاح أماكن خاصة بهن، مع توصياته بضرورة أن يكون المعرض بمثابة الحاضنة التي تتيح الفرص للعديد منهم.

// انتهى //

17:21ت م

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