السعودية اليوم / محافظ ضمد يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بجازان



ضمد 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

استقبل محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، بمكتبه في المحافظة اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، الذي يقوم بجولة في المحافظة للوقوف على عدد من المرافق التابعة للوزارة.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى شرح واف عن مشروعات وبرامج الوزارة الخاصة بضمد، واستعدادات الفرع لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تهيئة المساجد وصيانتها من أجل أن يؤدي المسلم شعائره بخشوع وسكينة ووقار.

وكان المدخلي ، قد تفقد في وقت سابق اليوم، مشروع جامع الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود بالمحافظة، ووقف على آخر التطورات، مستمعاً من المهندسين والمقاولين لشرح مفصل عن اعمال المشروع.

كما تفقد جامع ضمد الكبير ووقف على أخر تطورات المشروع، داعياً المهندسين والمقاولين بسرعة إنجاز المشروع.

// انتهى //

17:16ت م

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