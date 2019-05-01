السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة ‪



المدينة المنورة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

التقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أمس منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

‪‬وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع كلمة رحب فيها بمعالي الرئيس العام، مبيناً أهمية هذه اللقاءات في توجيه العاملين وتحفيزهم على العمل والإتقان والتميز، وسماع التوجيهات من المسؤول الأول في الرئاسة.

عقب ذلك ألقى معالي الدكتور السند كلمة بين فيها عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وطريق الأنبياء والرسل ومن سار على دربهم من الصالحين، موضحاً أن خيرية هذه الأمة نالتها بقيامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهي أعظم صفات أهل الإيمان.

وأوضح معاليه أن من أعظم أسباب النصر وحفظ الله للدول أن جعلت من مسؤوليتها ومهامها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الدولة المباركة المملكة العربية

وأردف السند قائلا : إن هذه الدولة جعلت من اختصاصات هذا الجهاز الذي هو في مقام الوزارات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحثّ الناس على الخير ودعوتهم إليه وتحذيرهم من الشر، مبيناً معاليه أن هذه الدولة منذ أن قامت على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ بمعاهدة مباركة مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ وقد آلت على نفسها القيام بهذه الشعيرة إلى يومنا هذا.

وحذر الدكتور السند من أعظم المنكرات وأشنعها وهو نشر المنكر وإذاعته وتبادله في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهداً من الكتاب والسنة للتحذير منه وبيان مفاسده، معلناً معاليه أنه لا يسمح بتداول نشر مقاطع المنكرات، وأن ذلك يعد مخالفة للشرع والنظام ومن يقع في ذلك يكون عرضة للمساءلة والمخالفة.

ودعا معاليه المولى عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا كل خير، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

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‬بعد ذلك استمع معاليه إلى مداخلات الحضور والأعضاء، الذين أكدوا أن الدعم الكبير والتوجيه الذي يقدم من الرئاسة أسهم في تطور أعمال الجهاز في الفروع‪.

//انتهى//

17:16ت م

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المدينة المنورة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واسالتقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أمس منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة.‪‬وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع كلمة رحب فيها بمعالي الرئيس العام، مبيناً أهمية هذه اللقاءات في توجيه العاملين وتحفيزهم على العمل والإتقان والتميز، وسماع التوجيهات من المسؤول الأول في الرئاسة.عقب ذلك ألقى معالي الدكتور السند كلمة بين فيها عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وطريق الأنبياء والرسل ومن سار على دربهم من الصالحين، موضحاً أن خيرية هذه الأمة نالتها بقيامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهي أعظم صفات أهل الإيمان.وأوضح معاليه أن من أعظم أسباب النصر وحفظ الله للدول أن جعلت من مسؤوليتها ومهامها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية قامت بالأركان العظيمة: منها إقامة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأردف السند قائلا : إن هذه الدولة جعلت من اختصاصات هذا الجهاز الذي هو في مقام الوزارات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحثّ الناس على الخير ودعوتهم إليه وتحذيرهم من الشر، مبيناً معاليه أن هذه الدولة منذ أن قامت على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ بمعاهدة مباركة مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ وقد آلت على نفسها القيام بهذه الشعيرة إلى يومنا هذا.وحذر الدكتور السند من أعظم المنكرات وأشنعها وهو نشر المنكر وإذاعته وتبادله في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهداً من الكتاب والسنة للتحذير منه وبيان مفاسده، معلناً معاليه أنه لا يسمح بتداول نشر مقاطع المنكرات، وأن ذلك يعد مخالفة للشرع والنظام ومن يقع في ذلك يكون عرضة للمساءلة والمخالفة.ودعا معاليه المولى عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا كل خير، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لما تحظى به الرئاسة العامة من دعم وتأييد وتشجيع ومتابعة منهما أيدهما الله، والشكر يتواصل لسمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، لوقفاتهم الصادقة ومتابعتهم وتوجيهاتهم لفرع الرئاسة العامة في المنطقة، كما قدم شكره للشيخ الدكتور سلطان المطوع مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة، ولجميع الزملاء من رؤساء الهيئات والمراكز والعاملين بالفرع.‬بعد ذلك استمع معاليه إلى مداخلات الحضور والأعضاء، الذين أكدوا أن الدعم الكبير والتوجيه الذي يقدم من الرئاسة أسهم في تطور أعمال الجهاز في الفروع‪.//انتهى//17:16ت م0215

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.