

جدة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، الاجتماع الأول لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة في دورته الثانية .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ومن بينها : المواقع السياحية بالمنطقة ، والمقومات التي تتمتع بها ، ومقترحات إنشاء أسواق نهاية الأسبوع ، واستعراض سُبل وآليات دعم الاستثمارات السياحية بالمنطقة ، وخطط التنمية السياحية فيها ، كذلك تحديد أولويات البرامج والمشاريع في هذا الجانب.

// انتهى //

17:06ت م

0211





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس الاجتماع الأول لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.