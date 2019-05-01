السعودية اليوم / المعهد الصناعي بالرياض فرع إصلاحية الحائر يقيم الحفل الختامي للأنشطة والخريجين للعام التدريبي الحالي



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

أقام المعهد الصناعي الأول بالرياض فرع إصلاحية الحائر , الحفل الختامي للأنشطة والخريجين للعام التدريبي 1439- 1440هـ وذلك بمقر إصلاحية الحائر ، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل اليوم ومدير سجون منطقة الرياض العقيد علي بن فايز العمري وعدد من منسوبي السجون والتدريب التقني وأولياء الأمور .

وقد أقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم ثم ألقى مدير المعهد المهندس عبدالله بن ابراهيم بن الأمير كلمة رحب فيها بالحضور ، مبينا أنه تم قبول 512 متدربا تخرج منهم 266 خريجا , مقدما شكره للمدربين والعسكريين لمساهماتهم في نجاح العام التدريبي .

بعد ذلك ألقيت كلمة سجون منطقة الرياض ألقاها نيابة عنهم مدير إصلاحية الحائر الرائد علي راشد الزهراني أشاد فيها بالدور الرائد الذي قامت وتقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في إدارة التدريب بالسجون ومعهد التدريب المهني الأول بالرياض بالتعاون مع إدارة سجون الرياض وإصلاحية الحائر لتدريب المساجين وإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاءً صالحين ولديهم مهن شريفة، كما شكر في نهاية كلمته

جميع المدربين ومدير المعهد .

وفي نهاية الحفل كرم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل ومدير سجون المنطقة العقيد علي بن فايز العمري , المدربين والخريجين .

// انتهى //

17:06ت م

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