السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تنظم معرض "نسق3"



الرياض 26 شعبان 1440 الموافق 1 مايو 2019 واس

افتتحت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى أمس معرضاً فنياً يضم أعمال خريجات الدفعة الثامنة من قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون تحت عنوان "نسق3"، والذي حضي بعدد من الزائرين والمهتمين بمجال الفن، ويستمر حتى غدا الخميس، وذلك بمقر كلية التصاميم والفنون بالجامعة.

وتضمن المعرض أنجاز الدفعة الثامنة والتي ضمت 49 طالبة، حيث تناول مواضيع متنوعة ومهارات فنية مختلفة ومتعددة، كما اشتمل على أعمال متنوعة في التصوير التشكيلي والطباعة الفنية والنحت والفيديو آرت.

يشار إلى أنه تميزت الأعمال الفنية المقدمة بطابع تعبيري متعدد، فالمهارة الأدائية في الفن قد ظهرت واضحة وجلية في الأعمال من خلال التدريب المستمر للوصول لدرجة عالية من التمكن والاتقان.

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17:03ت م

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