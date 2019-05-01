السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل مدير مرور حائل ويتسلم التقرير النصف سنوي المروري



حائل 26 شعبان 1440 هالموافق 1 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير مرور المنطقة العقيد دحيم بن سالم الشبرمي يرافقه عدد من القيادات المرورية .

وفي بداية اللقاء تحدث الأمير عبدالعزيز بن سعد عن أهمية التنظيم المروري وانعكاسه على انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع وأشاد سموه بجهود مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وكذلك بجهود مدير مرور المنطقة المستمرة على مدار العام ومانتج عنها من عمل تكاملي خلال فترة اختبارات نهاية العام الدراسي والتي تم مباشرة العمل الأمني والمروري خلالها من دون تسجيل أي ملاحظة .

وتطلع أمير منطقة حائل إلى مزيد من العمل التطويري داخل القطاع المروري وكذلك مع الجهات ذات العلاقة وحث على التعاون بين رجل المرور والمواطن وبين المواطن ورجل المرور مشيراً إلى أن النجاح إذا ماتحقق هو نجاح للجميع .

من جهته أوضح مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم الشبرمي أن ماتم من نجاح للخطط المرورية ولله الحمد جاء بفضل من الله ثم دعم القيادة الحكيمة والمتابعة من مديرعام المرور اللواء البسامي ومدير شرطة المنطقة اللواء المحميد وتعاون المواطن والزملاء في إدارة المرور.

واستعرض العقيد الشبرمي الخطة المرورية خلال شهر رمضان المبارك والاستعدادات لذلك لتسهيل الحركة المرورية .

وفي نهاية اللقاء قدم مدير مرور منطقة حائل لسموه التقرير الاحصائي المروري للنصف الأول لعام 1440هـ وبلغت نسبة انخفاض الحوادث فيه 25% مقارنة بالعام الماضي خلال نفس الفترة .

// انتهى //

16:53ت م

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