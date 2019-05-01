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فيديو .. يمني يربط نفسه أسفل شاحنة لاجتياز الحدود
متابعات الخليج 365 - متابعة
اضطرّ مواطن يمني إلى أن يخاطر بحياته حتى يعبر الحدود هرباً من جحيم الحوثيين.
وأظهر فيديو متداول متابعات الخليج 365 اليمني وهو يجلس أسفل شاحنة بعدما أوثق نفسه بقاعدتها، وهي تجتاز حدود 3 دول أوروبية بحثاً عن ملاذ آمن.
وتمتم الشاب بكلمات غير مفهومة حيث كان يدعو الله أن يكتب له السلامة وأن يصل إلى مبتغاه.
ولم يتضح من المقطع تاريخ ولا مكان تصويره ولا طريقة التصوير التي تمت فيما كانت الشاحنة مسرعة ما يشي بوجود شخص آخر إلى جواره.
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