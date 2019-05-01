مها النحيط مديرةً لبرنامج الاستدامة في STC

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت STC اليوم عن تعيين مها سليمان النحيط مديرةً لبرنامج الاستدامة في قطاع تنفيذ الاستراتيجية والشؤون التنفيذية، في إطار سعي الشركة لتمكين المرأة في مناصب قيادية هامة.

وتُعتبر النحيط من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة الطويلة في الاستدامة، حيث ساهمت بدور فعّال أثناء عملها سابقاً في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كمستشار للاتصال المؤسسي والاستدامة، كما تقلّدت العديد من المناصب القيادية والاستشارية خلال رحلتها الوظيفية.