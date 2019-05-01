- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مها النحيط مديرةً لبرنامج الاستدامة في STC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مها النحيط مديرةً لبرنامج الاستدامة في STC
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت STC اليوم عن تعيين مها سليمان النحيط مديرةً لبرنامج الاستدامة في قطاع تنفيذ الاستراتيجية والشؤون التنفيذية، في إطار سعي الشركة لتمكين المرأة في مناصب قيادية هامة.
وتُعتبر النحيط من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة الطويلة في الاستدامة، حيث ساهمت بدور فعّال أثناء عملها سابقاً في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كمستشار للاتصال المؤسسي والاستدامة، كما تقلّدت العديد من المناصب القيادية والاستشارية خلال رحلتها الوظيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر مها النحيط مديرةً لبرنامج الاستدامة في STC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.