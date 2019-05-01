توجيه مهم من حساب المواطن إلى البنوك ..قبل إيداع دفعة مايو

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توجيه مهم من حساب متابعات الخليج 365 إلى البنوك ..قبل إيداع دفعة مايو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على عدم أحقية البنوك في الحجز على الدعم المخصص للمستفيدين أو الاستقطاع منه مهما كانت الأسباب.
وشدّد حساب متابعات الخليج 365 على البنوك بالالتزام بهذه الإجراءات والتي سبق وأن أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالاً عن مواطن تم إيقاف الخدمات عنه جاء فيه: رفض البنك أن يصرف مستحقاتي من حساب متابعات الخليج 365 الشهر الماضي وهذا بسبب أن عندي إيقاف خدمات .. ما العمل؟
وردت خدمة العملاء بالقول: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب متابعات الخليج 365، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).
يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).
ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
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