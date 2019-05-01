تعطيش السوق يرفع أسعار المواشي 45 % بجازان قبل رمضان

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تشهد أسواق المواشي بجازان ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وعزا مُواطنون زيادة الأسعار التي اقتربت من 45% إلى قُرب شهر رمضان المبارك وهو ما يتطلب إقامة الوجبات الشعبية التي لا تخلو من اللحوم.

تعطيش السوق

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدّث العم محمد خبراني قائلاً: إن تجار المواشي تعمّدوا في الأسابيع الماضية عدم بيع المواشي؛ وذلك بسبب قرب شهر رمضان الذي يستهلك الكثير من اللحوم؛ مما أدّى إلى ارتفاع نسبة قيمتها إلى أكثر من 45% مقارنة بالسنوات الماضية.

المائدة الجيزانية:

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فيما بيّن منصور كريري قائلاً: تشهد أسواق المواشي بمنطقة جازان إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وخاصة في هذا الأسبوع؛ وذلك بسبب قرب شهر رمضان المبارك وأيضاً لأن أغلب المأكولات الشعبية والمائدة الجيزانية لا تخلو من اللحوم مثل “المغش – والمفالت – والعصيدة -والسمبوسة والمرق” وغيرها من المأكولات الشعبية التي يدخل اللحم فيها.

الدخل المحدود:

بدوره أوضح محمد حمدي أن أسواق المواشي ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً؛ مما أدّى إلى عزوف بعض المستهلكين عن الشراء وخاصةً ذوي الدخل المحدود حيث تراوحت بعض الذبائح ما بين 800_1400 ﷼ في حين فضّل الآخرون البحث عن بدائل مناسبة مثل الأبقار والإبل لأسعارها المعقولة.

مناشدة:

فيما ناشد أهالي المنطقة ومرتادو الأسواق عبر ” متابعات الخليج 365 ” الجهات المعنية التدخل لوضع حد لما وصفوه بالطمع والجشع من تجار المواشي.