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2019-05-01 الجلعود : هذا شبيه معزي .. وحنا فدا ما يقوله متابعات الخليج 365 - الرياض علق المصور بندر الجلعود على صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأبيات شعرية حملت العديد من المعاني الوطنية.

وعبر الجلعود عن اعتزازه وفخره بالانتماء إلى المملكة العربية السعودية.

وقال الجلعود في أبياته الشعرية :

هذا شبيه معزي ..

هذا إطار العالم

هذا يقود الدولة ..

حنا وراه وحوله

حنا فدا ما يقوله

الأرض هذي أرضي

أنا حفيد معزي ..

أنا أخو نورة..









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