سفارتنا في واشنطن تنفي الأخبار المكذوبة حول موقف المملكة من إبادة الأرمن

2019-05-01

متابعات الخليج 365 -الرياض

نفت السفارة السعودية في واشنطن الأخبار المكذوبة التي تزعم دعم المملكة لمشروع قانون أمريكي يعترف بإبادة الأرمن في عهد الدولة العثمانية.

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وقالت السفارة في بيان لها: ‏إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ (الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية.

توضح السفارة أن مواقف المملكة ثابتة اتجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة وأن سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن، وتبين السفارة أن تلك المواقع والصحف دائماً ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن ‏المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية.