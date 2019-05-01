اخبار السعوديه

سفارتنا في واشنطن تنفي الأخبار المكذوبة حول موقف المملكة من إبادة الأرمن

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم سفارتنا في واشنطن تنفي الأخبار المكذوبة حول موقف المملكة من إبادة الأرمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-01

سفارتنا في واشنطن تنفي الأخبار المكذوبة حول موقف المملكة من إبادة الأرمن

متابعات الخليج 365 -الرياض

نفت السفارة في واشنطن الأخبار المكذوبة التي تزعم دعم المملكة لمشروع قانون أمريكي يعترف بإبادة الأرمن في عهد الدولة العثمانية.

Advertisements

وقالت السفارة في بيان لها: ‏إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ (الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية.

توضح السفارة أن مواقف المملكة ثابتة اتجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة وأن سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن، وتبين السفارة أن تلك المواقع والصحف دائماً ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن ‏المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارتنا في واشنطن تنفي الأخبار المكذوبة حول موقف المملكة من إبادة الأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا