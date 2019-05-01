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2019-05-01 بدر بن سلطان يناقش خطة نقل ضيوف الرحمن متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً جرت خلاله مناقشة خطط توفير وسائل نقل متنوعة لنقل ضيوف الرحمن من محطة قطار الحرمين بالرصيفة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان.

واستعرض الاجتماع الوسائل الحالية المستخدمة في النقل وسبل تعزيزها بما يضمن سهولة انتقال ضيوف الرحمن من المحطة إلى المسجد الحرام ، وفي هذا الصدد تم توفير 80 حافلة نقل حديثة لهذا الغرض يساندها في ذلك عددٌ من سيارات الأجرة.

وناقش الاجتماع الحلول العاجلة والدائمة التي سيتم العمل بها لتوفير وسائل نقل متنوعة للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام عبر محطة الرصيفة.









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