عبدالله بن بندر يشدّ من أزر أبطال الحرس الوطني بالحد الجنوبي

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لمنسوبي قوات الحرس الوطني المرابطين بمنطقة نجران.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم للمنطقة, حيث كان في استقباله بمطار نجران الإقليمي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, وعددٍ من القيادات الأمنية بالمنطقة.

وقام سمو وزير الحرس الوطني بزيارة تفقدية لمعسكر قوات الحرس الوطني بالمنطقة, واستمع سموه خلال زيارته إلى إيجاز معلوماتي من قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي المشرف على قوات الحرس الوطني في المنطقة الجنوبية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود وقائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي العميد ركن نايف بن جازي الحربي، عن تشكيلات القوات المرابطة، وما تقدّمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية.

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بعد ذلك قام سموه بجولة تفقدية لمستشفى صقر الجزيرة الميداني التابع لوزارة الحرس الوطني، مستمعاً إلى شرح لطبيعة عمل المستشفى وما يقدمه من خدمات ورعاية طبية من قائد المستشفى العميد حمود عبدالله الحارثي.

كما قام سمو وزير الحرس الوطني بزيارة لمقر الفوج 38, وكان في استقباله أمير الفوج راكان بن سعود الأيداء، ولمقر الفوج 39 وكان في استقباله أمير الفوج مشل بن سالم بن طواله، اطلع خلالها على أعمال ومهام الأفواج في الدفاع عن حدود الوطن.

والتقى سموه عدداً من منسوبي القوة، حيث نقل لهم تحيات القيادة الرشيدة وحرصها على تذليل جميع الصعوبات ليؤدوا أعمالهم على الوجه الأكمل، مشيداً بالمعنويات المرتفعة الغير مستغربة على قوات الحرس الوطني أو على كل قواتنا العسكرية المختلفة، داعياً المولى عز وجل أن يمدهم بعونه وتوفيقه وتحقيق النصر على أعدائهم.

عقب ذلك قام سمو وزير الحرس الوطني بزيارة لمقر أمارة منطقة نجران, حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الحرس الوطني في منطقة نجران.