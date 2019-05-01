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موعد إعادة تشغيل مطار نجران
متابعات الخليج 365.حسن عسيري .نجران
زفّ أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بالإنابة، اليوم الأربعاء، البُشرى لأهالي منطقة نجران عن اعتماد إعادة تشغيل مطار نجران، وذلك بداية شهر رمضان المبارك.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أغلقت مطار نجران قبل أربع سنوات وتحويل مسار الرحلات إلى مطار أبها الإقليمي حيث تم إنشاء مطار جديد شمال نجران.
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