أول تصريح عن حالة المواطن رامي الرمضان مصاب الهجوم المسلح بأمريكا

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد الملحق السعودي في واشنطن الدكتور محمد العيسى أن الطالب السعودي رامي الرمضان الذي تعرّض لإطلاق النار في الهجوم المسلح بجامعة شارلوت الأمريكية، حالته مستقرة الآن.

وكان شخصان قد قتلا فيما أصيب أربعة آخرون بينهم طالب سعودي، بحادث إطلاق نار وقع في إحدى الجامعات بولاية كارولاينا الشمالية في أمريكا، صباح اليوم الأربعاء.

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ونقلت “العربية” عن مصادر، إصابة طالب سعودي يدرس في جامعة كارولاينا الشمالية، حيث اخترقت إحدى الطلقات العشوائية بطنه.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية في منطقة “مكلنبرغ” بالولاية، إن إطلاق النار وقع في جامعة شارلوت كارولاينا الشمالية، وأشارت إلى أنه يتم علاج شخصين من إصابات مهددة للحياة، فيما كانت إصابة الشخصين الآخرين طفيفة.

وذكرت التقارير الواردة من موقع الحادث أن هناك شخصًا لا يزال محتجزًا، في حين طالبت إدارة الجامعة عبر حسابها على “تويتر” الجميع بالبقاء في أماكن آمنة، موضحة أنه تم إغلاق الحرم الجامعي وتطويقه من قبل الشرطة.