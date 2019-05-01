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رئيس الهيئات يلقي درسه الشهري في المسجد النبوي
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
ألقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مغرب أمس الثلاثاء درسه الشهري بالمسجد النبوي في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي، رحمه الله.
وقد واصل السند، الشرح من كتاب البيوع، واستعرض أقوال العلماء في المسائل الفقهية مُدعمة بالأدلة من الكتاب والسُّنة، وفصَّل الحديث في البيوع المنهي عنها، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بموضوع الدرس.
كما أجاب في نهاية الدرس على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
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