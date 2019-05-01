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البنك السعودي الفرنسي يُفعّل اليوم العربي للشمول المالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضمن تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة باليوم العربي للشمول المالي نظّم البنك السعودي الفرنسي وبالتعاون مع المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي دورة تدريبية عن الوعي والشمول المالي. وقد قدّم الدورة، أحد المدربين المتخصصين في هذا المجال وذلك بالإدارة الرئيسية للبنك في الرياض حيث استفاد منها أكثر من 170 مستفيداً بمختلف أنواعهم.
كما شارك مجموعة من طلاب الجامعات، وكذلك عدد من مُوظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تم تزويد المستفيدين عدداً من المهارات في الوعي والشمول المالي.
وفي نهاية الدورة قدم عبدالله الغامدي مدير إدارة البرامج الاستراتيجية في البنك السعودي الفرنسي الهدايا والشهادات للمشاركين ودروعاً للشركاء في هذه الدورة.
ويأتي تفعيل اليوم العربي للشمول المالي كجزء من مسؤولية البنك تجاه المجتمع من خلال توعيته وتثقيفه.
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