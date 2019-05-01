التعليم توضح: النقل الخارجي لا يعتمد على برامج التدريب الصيفية

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

تعتزم وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وذلك أثناء الإجازة الصيفية وفترة العودة للعام الدراسي القادم، سعياً لتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترات من خلال خيارات من البرامج التطويرية النوعية بما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وتحسين الممارسات التعليمية.

ويمنح المدرب طباعة شهادة تنفيذ البرنامج شرط أساسي للحصول على الحوافز ومكافأة مالية وقدرها ١٠٠٠ ريال عن كل يوم تدريبي واحتساب الساعات التدريبية التي يقدمها المدرب، وحفظها في سجل ملف إنجازه المهني.و حصول المدرب على شهادة تنفيذ برنامج تدريبي، معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

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عدم اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة للترشيح لأي عمل إشرافي أو قيادي في إدارة التعليم أو داخل المدرسة وكذلك البرنامج التطوير النوعي (خبرات والبرامج التطويرية الخارجية. للتفرغ للدراسة للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه (الإيفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي) وللإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج.

أما المتدرب فيحصل شهادة حضور البرنامج كشرط أساسي للحصول على الحوافز واحتساب الساعات التدريبية التي حصل عليها المتدرب، وحفظها في سجل ملف إنجازه المهني.حصول المتدرب على شهادة معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لكل برنامج تدريبي يتم حضوره و اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة للترشيح لأي عمل إشرافي أو قيادي في إدارة التعليم أو داخل المدرسة و البرنامج التطوير النوعي (خبرات والبرامج التطويرية الخارجية وللتفرغ للدراسة للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه (الإيفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي)

‏‫وللإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج و ربط الحصول على درجة النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي، بالحصول على برامج معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وأما آلية احتساب النقاط: يحق للمتدرب التسجيل في البرامج التي يرغبها بما لا يزيد عن عشرة أيام تدريبية، سواء متصلة أو متفرقةماعدا برامج اللغات الإنجليزية – الصينية) ويحتسب كل يوم تدريني بأربع ساعات تدريبية.