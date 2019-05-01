الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية عبر موقع ابشر

وفرت الإدارة العامة للمرور فى المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين بها خدمة استعلام مخالفات المرور، وذلك من خلال موقع ابشر الألكترونى، ويمكن معرفة كل المخالفات بالمركبة الخاصة بك عن طريق إدخال رقم الهوية، وهناك عقوبات عديده للمخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية، وهى السجن لمدة ثلاث شهور إلى جانب دفع غرامة لا تقل عن 10 الاف ريال سعودي، وهذا في حالة إرتكاب مخالفات تقدر بحادث مرور بالمركبة الخاصة بك ولم يبلغ عن تلك الحادثة خصوصاً إذا كانت هناك إصابات وتم تركهم دون الإبلاغ عن هذا، ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكم طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

أولا قم بالدخول على موقع ابشر الإلكترونى من هنا.

ثم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

إختيار خدمة الاستعلام عن المرور، ثم إختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية من هنا.

قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك، ورمز المرور.

ثم قم بالضغط على كلمة عرض.

ثم يظهر أمامك صفحة تحتوى على كافة المخالفات المرورية التى قمت بها، والمبلغ المطلوب دفعه.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1440

أولا قم بالدخول على موقع ابشر الإلكترونى.

إختيار خدمات المرور، ثم النقر على الاستعلام عن المخالفات.

إدخال الرقم الخاص برخصة القيادة أو رقم اللوحة.

ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة، ثم النقر على كلمة عدد المخالفات.

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