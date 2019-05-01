شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف مجانية لذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالله بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

اتفق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان مع إدارة مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان على تقديم خدمة مواقف السيارات المدفوعة بالمجان، إضافة إلى خدمات أخرى مساندة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، أنه من الواجب تقديم جميع الخدمات التي تسهل متطلبات هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مشيراً إلى أن تجاوب الجهات ذات العلاقة ليس مستغربا كونهم يسعون أن تكون لهم اليد الأولى والسبق في خدمتهم.

ولفت الانتباه إلى أنه جرى الاتفاق مع إدارة مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان على تقديم خدمة المواقف المدفوعة بالمطار مجانا لذوي الإعاقة من خلال بطاقة تسهيل التي يحملها المستفيد عند إبرازها لكونترات المواقف، معرباً بهذه المناسبة عن شكره لمدير المطار مبارك الشهراني على الموافقة الفورية التي قدمها للمبادرة وحزمة التسهيلات الأخرى التي دعم بها مستفيدي وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.