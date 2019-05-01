شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يوجّه بتنسيق الجهود والأعمال بين لجان «تراحم» في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود والأعمال بين لجان تراحم في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وتعميم التجربة على بقية محافظات المنطقة.

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جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، رئيسي لجنتي تراحم في مكة المكرمة، والطائف، اللذين قدّما له شرحاً عن أعمال اللجنتين خلال العام الماضي، وأبرز البرامج المنفذة والخطط المستقبلية.

وبحسب رئيس لجنة تراحم بمكة المكرمة يحيى الكناني، فقد ساهمت اللجنة في الإفراج عن 69 نزيلاً خلال شهر رمضان الماضي، كما قدمت 840 وجبة إفطار صائم في الحرم المكي، وساحاته، وقدّمت دورات تدريبية مجانية لعديد من المستفيدين.

وقدّم رئيس لجنة تراحم بالطائف نبذة عن أعمال اللجنة، إذ ساهمت خلال حملتها في شهر رمضان الماضي في تفريج كربة 38 سجيناً إلى تكريم أبناء النزلاء المتفوقين دراسياً، وعقد الدورات التدريبة، كذلك برامج المعايدة.