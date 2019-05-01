شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أذربيجان: لا صحة لدعم «ريما بنت بندر» مشروع «الإبادة ضد الأرمن» في الكونجرس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أذربيجان ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي و«بعض وسائل الإعلام غير الموثوقة» حول إعراب سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن دعم المملكة مشروع قانون في «الكونجرس الأمريكي» المتعلق بالاعتراف بـ«الإبادة ضد الأرمن» في عهد الدولة العثمانية.

وأوضحت السفارة في أذربيجان في بيان أصدرته عبر حسابها في تويتر أن مواقف المملكة ثابتة تجاه القضايا التي تخم جمهورية أذربيجان، مشيرة إلى أن الأميرة ريما لم تلتقي أي من أعضاء الكونجرس الأمريكي ولم يصدر منها أي تصريح في هذا الشأن.

وبينت السفارة في أذربيجان في بيانها أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الاثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية.