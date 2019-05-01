شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» لـ«الخليج 365»: إعلان خطة تفصيلية عن تشغيل مطار نجران لاحقاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) أكد مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني لـ«الخليج 365» أنه سيتم إعلان خطة تفصيلية عن تشغيل مطار نجران في وقت لاحق. وكان نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، قد أعلن اليوم (الأربعاء) اعتماد تشغيل مطار نجران مع بداية شهر رمضان، بعد توقف الرحلات المجدولة لأكثر من أربع سنوات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الطيران المدني» لـ«الخليج 365»: إعلان خطة تفصيلية عن تشغيل مطار نجران لاحقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.