شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم ينبع» يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع)

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع د. محمد بن عبدالله العقيبي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1439-1440هـ،، مثمنًا للمساعد للشؤون المدرسية و قسم شؤون المعلمين الجهود المبذولة لإصدار الحركة، متمنيًا للمعلمين والمعلمات التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.

وكشف مدير شؤون المعلمين بتعليم ينبع باسم الأحمدي أن عدد المتقدمين للحركة هذا العام بلغ (1235) معلمًا ومعلمة، وتمّ تلبية رغبة (345) معلمًا ومعلمة، موضحًا أن عدد المتقدمين من المعلمين ( 585 ) معلمًا، تم تلبية رغبة (133 ) معلمًا، بنسبة ( 22.74%)، بينما كان عدد المتقدمات من المعلمات ( 650 ) معلمةً، وتمّ تلبية رغبة (212 ) معلمةً بنسبة (32.62 %).

وأبان الأحمدي بأنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاطلاع على نتيجة الحركة الداخلية عبر حساب المعلمة والمعلمة في نظام نور.