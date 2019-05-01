شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الحرس» للقوات في «الحد الجنوبي»: القيادة حريصة على تذليل جميع الصعوبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

نقل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمنسوبي قوات الحرس الوطني المرابطين بمنطقة نجران.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم (الأربعاء) للمنطقة، حيث كان في استقباله بمطار نجران الإقليمي نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.

وتفقد وزير الحرس الوطني معسكر قوات الحرس الوطني بالمنطقة، واستمع خلال زيارته إلى إيجاز معلوماتي من قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي المشرف على قوات الحرس الوطني في المنطقة الجنوبية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود وقائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي العميد ركن نايف بن جازي الحربي، عن تشكيلات القوات المرابطة، وما تقدّمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية.

بعد ذلك قام وزير الحرس الوطني بجولة تفقدية لمستشفى صقر الجزيرة الميداني التابع لوزارة الحرس الوطني، مستمعاً إلى شرح لطبيعة عمل المستشفى وما يقدمه من خدمات ورعاية طبية من قائد المستشفى العميد حمود عبدالله الحارثي.

كما قام وزير الحرس الوطني بزيارة لمقر الفوج 38، وكان في استقباله أمير الفوج راكان بن سعود الأيداء، ولمقر الفوج 39 وكان في استقباله أمير الفوج مشل بن سالم بن طواله، اطلع خلالها على أعمال ومهمات الأفواج في الدفاع عن حدود الوطن.

والتقى عدداً من منسوبي القوة، حيث نقل لهم تحيات القيادة الرشيدة وحرصها على تذليل جميع الصعوبات ليؤدوا أعمالهم على الوجه الأكمل، مشيداً بالمعنويات المرتفعة غير المستغربة على قوات الحرس الوطني أو على كل قواتنا العسكرية المختلفة، داعياً المولى عز وجل أن يمدهم بعونه وتوفيقه وتحقيق النصر على أعدائهم.

عقب ذلك قام وزير الحرس الوطني بزيارة لمقر إمارة منطقة نجران، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الحرس الوطني في منطقة نجران.

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