شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يشرح الخطط الأمنية والمرورية التنظيمية في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

يعقد الأمن العام بعد غد (الجمعة) أول مؤتمراته الإعلامية لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام 1440، وذلك بمقر الأمن العام بمنى في تمام الساعة الرابعة مساء.

أوضح ذلك مساعد قائد قوات أمن العمرة للتوعية والإعلام العقيد أحمد بن سعد الأحمدي الذي أشار إلى أن رجال الإعلام والتوعية بالأمن العام سيكونون جاهزين على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك؛ لتقديم الخدمات الإعلامية والتوعوية عبر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مضيفاً أن ذلك يهدف لتقديم كل التسهيلات لمختلف الوسائل الإعلامية للخروج بمادة تسهم في تقديم المضمون الأمني باحترافية.

وقال العقيد الأحمدي إن مؤتمر الجمعة سيستعرض عدداً من الخطط الأمنية والتنظيمات العامة بمشاركة القادة التنفيذيين، وسينقل مباشرة عبر عدد من القنوات السعودية والقنوات الأخرى.