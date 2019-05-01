تمكين 12 ألف أسرة بتبوك من تملك المساكن في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

تعمل وزارة الإسكان على تمكين 12,170 أسرة في منطقة تبوك على التملك خلال 2020 لتصل نسبة التملك بالمنطقة إلى 60%، وذلك بحسب ما أوضحه وزير الإسكان ماجد الحقيل لدى زيارته تبوك اليوم .

وقال الحقيل إن إجمالي عدد مستحقي الدعم السكني في المنطقة يصل إلى 38,501 أسرة، مبينا أن نسبة تملك المواطنين للمساكن في منطقة تبوك تصل إلى 53% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء والسجلات الإدارية للإسكان بنهاية العام الماضي.

واستقبل أمير المنطقة فهد بن سلطان اليوم وزير الإسكان في مكتبه بالإمارة وعددا من مسؤولي الوزارة، واطلع على عدد من الإحصائيات للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والخيارات السكنية المتاحة وأعداد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع.

واستعرض الأمير فهد بن سلطان مع الحقيل خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم، وخطط سير المشاريع السكنية.

كما ناقش أبرز التحديات والعوائق التي تواجه القطاع في المنطقة، وسبل تعزيز الحلول السريعة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية الإنجاز لخدمة المواطنين بجميع فئاتهم.

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إلى ذلك سلم أمير المنطقة بصالة الاجتماعات في الإمارة بحضور وزير الإسكان 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي.

مشاريع الإسكان في المنطقة:

1648 فيلا بدأ التسليم فيها

3104 وحدات سكنية متنوعة تحت الإنشاء

3,100 أرض سكنية مجانية تجري عمليات التسليم فيها

10,224 قرضا عقاريا تقدم بالشراكة مع الجهات التمويلية