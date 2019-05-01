بافيل يفتتح مركز حي اليمانية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل افتتح رئيس مركز حي اليمانية محمد سعيد بافيل اليوم ، مقر المركز بحضور مدير مراكز الأحياء بالطائف نائف العتيبي ونائب رئيس المركز فهد السفياني ومدير المركز محمد علي ناجي، وسط حضور أهالي الحي ونخبة من المثقفين ورجال الأعمال ومسؤولين وإعلاميين.

وقال محمد بافيل في كلمته "إنهم يتطلعون إلى أن يكون مركز الحي نواة انطلاق للعمل المجتمعي التكاملي الراقي لمختلف المناشط والبرامج، لتحقيق الهدف المأمول من إقامة هذه المراكز وتنفيذ الأنشطة المختلفة مع ضرورة توفير البيئة المناسبة لمختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية، وإيجاد الحلول العملية لفئة غالية على قلوبنا، أخواننا ذوي الهمم العالية الذين يستحقون منا كل الدعم والحب والمؤازرة، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة والسعي إلى الوصول إلى تكوين فريق عمل واحد لدعم جميع البرامج والأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية بمركز الحي".

وقدم محمد بافيل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهد والعطاء لرفعة هذا الوطن المعطاء وتحقيق الرفاهية لأبنائه، وأسند فضل إنشاء هذه المراكز للأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله، صاحب فكرة إنشاء هذه المراكز، كما قدم عظيم الشكر والامتنان لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه بدر بن سلطان على ما يقدمانه لهذه المنطقة من أعمال وإنجازات لا حصر لها، والشكر موصول لمحافظ الطائف سعد الميموني ولأمين الطائف المهندس محمد بن هميل على تذليل الصعاب كافة، والسعي دائما لتحقيق التنمية للمكان ودعم الإبداع

Advertisements

من جهته هنأ نايف العتيبي خلال كلمته محمد بافيل على انتخابه رئيسا للمركز، وشكر اللجنة المنظمة على تنظيم حفل الافتتاح مشيدا بالفعاليات التي ينظمها مركز حي اليمانية طوال الفترة الماضية عندما كان لجنة.

وقال العتيبي "إن محافظ الطائف وجه بتحويل لجنة حي اليمانية إلى مركز حي أسوة بمراكز الأحياء الأخرى، ليصبح مسماه مركز حي اليمانية والأحياء المجاورة".

بعد ذلك قص بافيل والحضور شريط الافتتاح تحت نغمات فرقة أبوسراج التي شاركت بأغنية خاصة بعنوان "حي اليمانية".